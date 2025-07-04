Denizli'de İşçi Servisinde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Denizli'de İşçi Servisinde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, işçileri evlerine bıraktıktan sonra seyir halindeyken alev alan işçi servisindeki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, işçileri evlerine bıraktıktan sonra seyir halindeyken alev alan işçi servisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alınırken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serinhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen işçi servisi, gece vardiyasından çıkan işçileri evlerine bıraktıktan sonra seyir halindeyken bilinmeyen nedenden ötürü dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför otobüsten inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İşçi servisinden çıkan dumanlar bir anda alevlere dönüştü. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otobüse sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu yaralanan ya da ölen olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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