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Denizli'de İşçi Servisi Kaza Yaptı: 7 Yaralı

Denizli'de İşçi Servisi Kaza Yaptı: 7 Yaralı
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal tesiste çalışan işçileri taşıyan servis, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 7 işçi yaralandı ve çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi.

Denizli'de jeotermal tesiste çalışan işçileri, öğle yemeğine götüren servisinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 işçi yaralandı.

Kaza, Sarayköy ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgede faaliyet gösteren özel bir jeotermal elektrik üretim tesisinde çalışan işçileri öğle yemeği için Sarayköy'e götüren, Mehmet G. idaresindeki 48 APN 084 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kotrolden çıktı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen kontrolünü sağlayamadığı araç, bir süre zikzaklar çizdikten sonra yolun ortasına yan olarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sayısının çok olması ihtimaline karşılık olarak Aydın'a bağlı yakın ilçelerden de olay yerine destek için ambulans sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri devrilen işçi servisindeki işçileri sıkıştıkları, yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri kaza bölgesinde yapılan işçiler, ambulanslarla Denizli ve Aydın'daki çeşitli hastanelere gönderildi. 7 yaralı işçinin 3'ü Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılırken, 4'ünü ise Denizli'deki çeşitli hastanelerine sevk edildiği bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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