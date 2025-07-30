Denizli'de İş Kazası: Traktörün Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Serinhisar ilçesinde ailesiyle birlikte ormanda kesim yapan işçi, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam ilçesine bağlı Sandalcık Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki Duran Ak, Orman İşletme Müdürlüğünden Yatağan Mahallesi'ndeki gençleştirme sahasında kesim işi aldı. Bu sabah kesim yapmak için eşi ve çocuklarıyla birlikte ormana giden Duran AK, kestiği ağaçları traktörüyle taşıdığı sırada devrilen aracın altına kaldı.

Kazayı gören ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, traktörün altından çıkartılan Duran Ak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ