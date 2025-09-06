Denizli'de İple Motosiklet Taşıyan Sürücüye Ceza

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arızalı bir motosikleti, iple kendi aracına bağlayıp götürerek trafiği tehlikeye atan diğer motosiklet sürücüsüne 3 bin lira ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü EDS Merkezi tarafından yapılan kamera incelemesi sonucunda, bir motosiklet sürücünün aracın arkasına bağladığı ip ile başka arızalı başka bir motosikleti İzmir Bulvarı üzerinden Üçgen Kavşağı istikametine doğru seyrettiği tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu davranış nedeniyle, motosikletine ip bağlayarak başka bir aracı çeken sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 3 bin 65 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ