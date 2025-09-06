Haberler

Denizli'de İple Motosiklet Taşıyan Sürücüye Ceza

Denizli'de İple Motosiklet Taşıyan Sürücüye Ceza
Pamukkale'de arızalı motosikletini iple çekmeye çalışan sürücüye 3 bin lira ceza kesildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu davranış, kamera incelemesi sonucunda tespit edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arızalı bir motosikleti, iple kendi aracına bağlayıp götürerek trafiği tehlikeye atan diğer motosiklet sürücüsüne 3 bin lira ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü EDS Merkezi tarafından yapılan kamera incelemesi sonucunda, bir motosiklet sürücünün aracın arkasına bağladığı ip ile başka arızalı başka bir motosikleti İzmir Bulvarı üzerinden Üçgen Kavşağı istikametine doğru seyrettiği tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu davranış nedeniyle, motosikletine ip bağlayarak başka bir aracı çeken sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 3 bin 65 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
