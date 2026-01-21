Haberler

Denizli'de 5. kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli'de 5. kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Honaz ilçesinde 5. katından asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi Metin Koçyiğit (53), olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de çalıştığı inşaatın 5. katından asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işçisi Metin Koçyiğit (53), çalıştığı inşaatta henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Metin Koçyiğit'in düştüğünü fark eden diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Metin Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelemeler yapıldı. Metin Koçyiğit'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle