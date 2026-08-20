Denizli'de iki polis merkezine şehit isimleri verildi
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Merkezefendi'deki Bereketli Polis Merkezi Amirliği'nin adını Bereketler Şehit Selahattin VAROL, Pamukkale'deki Sevindik Polis Merkezi Amirliği'nin adını ise Pamukkale Şehit Yücel BAŞPINAR Polis Merkezi Amirliği olarak değiştirdi. Kurumsal düzenleme kapsamında yapılan bu değişiklikle şehitlerin hatıralarının yaşatılması amaçlanıyor.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren iki polis merkezinin ismi değiştirilerek aziz şehitlerin adları verildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen kurumsal düzenleme doğrultusunda merkez ilçelerdeki iki polis merkezinin unvanında değişikliğe gidildi. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte Merkezefendi bölgesinde yer alan Bereketli Polis Merkezi Amirliğinin adı Bereketler Şehit Selahattin VAROL Polis Merkezi Amirliği olarak değiştirildi. Pamukkale bölgesinde faaliyet gösteren Sevindik Polis Merkezi Amirliği ise bundan böyle Pamukkale Şehit Yücel BAŞPINAR Polis Merkezi Amirliği ismiyle vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. Emniyet yetkilileri, yapılan isim değişiklikleriyle vatan uğruna can veren şehitlerin hatıralarının yaşatılmasının hedeflendiğini kaydetti.