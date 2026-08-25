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Pamukkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Pamukkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs yanında getirdiği silahla karşı taraftaki bir kişiye ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla yaralanan şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla en yakın hastaneye sevk etti.

Olayın ardından şüphelilerin bölgeden kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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