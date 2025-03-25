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Denizli'de Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Denizli'de Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı
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Denizli'nin Merkezefendi Mahallesi'nde gençler arasında laf atma nedeniyle başlayan tartışma, tekme-tokat ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda bir genç bıçakla yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Denizli'de gençler arasındaki laf atma tartışması tekme-tokat ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Merkezefendi Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen bir grup genç arasında laf atma yüzünden çıkan tartışma, tekme-tokat ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Arbedede gençlerden biri yanında getirdiği bıçakla gruptan birini bıçakla yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle kavga son buldu. Bıçakla yaralanan genç olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bıçakla yaralan gencin hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karışan gençler ve bıçaklı saldırı yapan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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