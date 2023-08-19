Denizli'de Genç Tabancayı Temizlerken Annesini Yanlışlıkla Vurdu

Denizli'de dedesinden kalan tabancayı temizleyen genç, annesini yanlışlıkla bacağından vurdu. Hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken oğlu da gözaltına alındı.

Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı 927 sokakta A.İ.İ.(25), dedesinden kalan tabancayı temizlediği sırada annesi S.H.'yi (49) bacağından vurdu. İhbar üzere bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken A.İ.İ.'de ekiplerce gözaltına alındı. Öte yandan anne S.H.'nin oğlunun babası olan R.İ. ile boşandığı ve uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. - DENİZLİ