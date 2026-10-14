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Denizli'de gece evinden ayrılan 56 yaşındaki kadın akşam ailesince sağ salim bulundu

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Denizli'de gece evinden ayrılan 56 yaşındaki kadın akşam ailesince sağ salim bulundu
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki kadın gece saat 03.00 sıralarında evinden ayrıldı. Eve dönmemesi üzerine polise ihbarda bulunuldu, bölgede başlatılan aramada kadın akşam saatlerinde ailesi tarafından sağ salim bulundu.

Denizli'de gece saatlerinde evinden ayrılan 56 yaşındaki Latife Çakır akşam saatlerinde ailesi tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde ikamet eden Latife Çakır (56), gece saat 03.00 sıralarında evinden ayrıldı. Aradan geçen süre zarfında Çakır'ın eve dönmemesi ve kendisine hiçbir şekilde ulaşılamaması üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, kayıp kadını bulmak için bölgede arama çalışması başlattı. Yaşlı kadın akşam saatlerinde aile üyeleri tarafından sağ salim bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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