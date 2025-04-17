Denizli'de Gaz Kaçağı Parlama Yüzünden 8 Kişi Yaralandı
Merkezefendi'de otogaz montaj dükkanında meydana gelen gaz kaçağı sonrası alevlerin yükselmesiyle 8 kişi yanık yarası aldı ve hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'de otogaz montaj dükkanında gaz kaçağı nedeniyle parlama yaşandı. 8 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesindende faaliyet gösteren bir otogaz montaj dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir aracın LPG montajı sırasında gaz kaçağı nedeniyle parlama yaşandı. Bir anda alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki esnafların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre vücutlarının farklı bölgelerinde yanıklar oluşan 8 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ