Denizli'de Gaz Kaçağı Parlama Yüzünden 8 Kişi Yaralandı

Denizli'de otogaz montaj dükkanında gaz kaçağı nedeniyle parlama yaşandı. 8 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesindende faaliyet gösteren bir otogaz montaj dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir aracın LPG montajı sırasında gaz kaçağı nedeniyle parlama yaşandı. Bir anda alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki esnafların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre vücutlarının farklı bölgelerinde yanıklar oluşan 8 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ