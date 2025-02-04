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Denizli'de Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı

Denizli'de Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı
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Denizli'nin Çameli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil uçurumdan yuvarlanarak ters durdu. Kazada 3 kişi yaralanırken, Ramazan G. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilde bulunan 1'isi ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çameli Karapınar Mahallesi'nden Emecik Mahallesi istikametine giden İsmail G. idaresindeki otomobil, Kirazlıyayla Mahallesi Mınak mevkiine geldiğinde, sürücü İsmail G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlanan araç, kayalara ve ağaçlara takılarak ters durdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçurumun aşağısında bulunan araçtan çıkarttıkları yaralıları itfaiye ekiplerinden alan sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı.

Araçta bulunan 3 kişiden şoför İsmail G. ve Ayşe G. hafif yaralanırken, Ramazan G.'nin ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen Ramazan G.'nin bilincinin kapalı olduğu ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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