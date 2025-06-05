Denizli'de Ev Taşıma Sırasında Balkon Çöktü: 3 Yaralı

Denizli'de Ev Taşıma Sırasında Balkon Çöktü: 3 Yaralı
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Denizli'de Ev Taşıma Sırasında Balkon Çöktü: 3 Yaralı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir ev sahibi ve iki nakliye personeli, eşyaları taşırken balkonunun çökmesi sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Taşıma işlemi yapılan evin balkonu çöktü: 3 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de evindeki fazla eşyaları köy evine taşımak isteyen ev sahibi ve iki nakliye personeli, çöken balkonun altında kalarak yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2234 Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abbas Bilir, evindeki fazla eşyaları köy evine taşımak için nakliye firmasıyla anlaştı. 1. katta bulunan evin balkonundan eşyaları indiren ev sahibi Abbas Bilir ve iki nakliye personeli, eşyaları kamyonete yüklemeye başladı. Üç kişi taşıma işlemlerine devam ederken, buzdolabı ve fırının ardından koltuk indirileceği sırada balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Eski yapı olan evin balkonun çökmesi üzerine ev sahibi Abbas Bilir ve taşıma işlemlerini gerçekleştiren iki nakliye görevlisi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde tamamlanan 3 yaralı ambulans ile hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa
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