Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşi ve eski eşinin erkek arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs birkaç sokak ilerledikten sonra intihar etti. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ediyor.

Çocuğunun gözü önünde eski eşini ve eski eşinin erkek arkadaşını öldürüp intihar etti

Olay, saat 14.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir süre önce boşandığı eski eşi ve eski eşinin erkek arkadaşını takip eden H.Ö., yanında getirdiği uzun namlulu silahla rastgele ateş etti. Çocuğunun gözü önünde kurşunların hedefi olan kadın ve erkek arkadaşı E.Ü. kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti.

ÇEVREDE BULUNANANLAR ÇOCUĞU SAKİNLEŞTİRDİ

Ağır yaralanan kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevre sakinleri tarafından koruma altına alınan çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. İki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.