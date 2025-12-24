Haberler

Süratli otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde yağışlı havada süratle giden bir otomobil, 61 yaşındaki Fadime Yeyit'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kaza sonucu Yeyit olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Denizli'de yağışlı havada süratle seyir halinde olan otomobil, bir kadının kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kadının öldüğü kaza anı bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile seyir halinde olan Fadime Yeyit'e (61), aynı istikamette seyreden ve süratli olduğu ileri sürülen Mehmet Can G., yönetimindeki 48 AE 461 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın bir kenara, kullandığı bisiklet bir kenara savruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde Fadime Yeyit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yeyit'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü Mehmet Can G.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kadının hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde süratli olduğu dikkat çeken otomobilin yağışlı hava nedeniyle fren yapması sonrası kaydığı, sürücünün kontrolü kaybettiği görülüyor. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce talihsiz kadının kullandığı elektrikli bisiklete ardından duvara çarparak durabiliyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
