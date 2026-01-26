Haberler

Kendisini eve bırakan arkadaşının kullandığı aracın altında kaldı

Kendisini eve bırakan arkadaşının kullandığı aracın altında kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Tavas ilçesinde arkadaşlarıyla eğlence mekanına giden 56 yaşındaki öğretmen Mehmet Susan, eve bırakılmasının ardından geri manevra yapan otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Denizli'de eğlence mekanından çıkan 56 yaşındaki öğretmen, kendisini eve bırakan arkadaşının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Tavas ilçes, Yorga Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Susan (56) arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanına gitti. İki öğretmen arkadaşıyla birlikte gittiği eğlence mekanından gece saatlerinde ayrıldıktan sonra Mehmet Susan, arkadaşları tarafından otomobille evine bırakıldı. Araçtan indikten sonra otomobilin arka kısmından geçmek isteyen Mehmet Susan, sürücünün geri manevra yapması sonucu aracın altında kaldı. Panikleyen sürücünün bu kez ileri hamle yapmasıyla Mehmet Susan'ın üzerinden bir kez daha geçildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Mehmet Susan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Mehmet Susan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

Dünya diken üstünde! Bu görüntü ortalığı fena karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in korumasından sert müdahale: O görüntüyü sil!

Tatlıses'in restorana girişi olay oldu! Korumalar müdahale etti
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı
İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi

İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı

Bilim kurgu filmi değil gerçek! Hile yaparken suçüstü yakalandı
İbrahim Tatlıses'in korumasından sert müdahale: O görüntüyü sil!

Tatlıses'in restorana girişi olay oldu! Korumalar müdahale etti
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel zihniyet

Nedenini de açıkladı: Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum
Fenerbahçe taraftarından yönetime eleştiri

Maç sonunda olanlar oldu