Denizli'de Düğün Konvoyunda Kaza: Yaralı Yok, Maddi Hasar Var
Denizli'nin Çal ilçesinde bir düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, sollama yapan bir araç, önünde giden başka bir otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.
Kaza, Çal ilçesi İsabey Mahallesi Denizli yolu Bekir Boğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğüne gitmek için,Yazır Mahallesi yönüne dönmek isteyen Mustafa E. idaresindeki 20 ACJ 667 plakalı otomobile, önündeki başka bir aracı sollamaya çıkan Selami G. yönetimindeki 20 BCU 81 plakalı otomobil çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil tarlaya girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.