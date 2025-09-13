Haberler

Denizli'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Denizli'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki araca çarptı. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçarken, maddi hasar oluşan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Denizli'de seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle 2 araçta maddi hasar meydana gelirken kazaya neden olan araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde henüz sürücüsü bilinmeyen 35 PDM 77 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halinde bulunan 20 ADF 715 plakalı otomobil ve 71 DR 809 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken sürücü olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi.

Park halindeki 2 otomobilde maddi hasar meydana gelirken kazaya neden olan araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

