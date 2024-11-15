Arkadaşlarıyla oynuyordu: Demir kapı minik Asya'yı hayattan kopardı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 8 yaşındaki Asya Değirmenci'nin üzerine arkadaşlarıyla oynarken demir kapı düştü. Kapının altında kalan küçük kızı gören arkadaşları yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Asya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 8 yaşındaki kızın ölümü tüm kenti yasa boğdu.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, babası belediye personeli olan Asya için taziye mesajı yayımladı. Çavuşoğlu mesajında, "Çalışma arkadaşımız Ramazan Değirmenci'nin kızı Asya Değirmenci'nin talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ile sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Asya'nın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Hilal Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.