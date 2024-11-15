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Arkadaşlarıyla oynuyordu: Demir kapı minik Asya'yı hayattan kopardı

Arkadaşlarıyla oynuyordu: Demir kapı minik Asya'yı hayattan kopardı
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Denizli'de arkadaşlarıyla oynarken üzerine demir kapı düşen 8 yaşındaki Asya Değirmenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 8 yaşındaki Asya Değirmenci'nin üzerine arkadaşlarıyla oynarken demir kapı düştü. Kapının altında kalan küçük kızı gören arkadaşları yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Asya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 8 yaşındaki kızın ölümü tüm kenti yasa boğdu.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, babası belediye personeli olan Asya için taziye mesajı yayımladı. Çavuşoğlu mesajında, "Çalışma arkadaşımız Ramazan Değirmenci'nin kızı Asya Değirmenci'nin talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ile sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Asya'nın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Hilal Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

O kapıyı yapan demirci ustasına ceza kesilsin. Tabi önce kapı darbe alıp bozulmuşmu önce incelensin. hata kimdeyse tespit edilsin

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Haber YorumlarıMengele:

Bu nasil demir kapiymiski üzerine düsüyor iyi bir demirci tarafindan yapilmis zaten neyi dogru yapiyoruzki gidadan tut giyecek icecek insaat tek bir iyi yaptigimiz togg vardi yolda giderken kapisi düstü

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Haber YorumlarıKutay Özmen:

Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımız hiç bir sebep olmadan yok olup gidiyorlar nedense, Çok üzgünüm bebeğim seni koruyup kollayamadığımız için, ışıklar içinde uyu bitanem :(

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ülkemizde özellikle okullarda hatalı ve tehlikeli bir şekilde yapılmış yüzlerce ağır sürgülü demir kapı var duyarsız bir toplumun yaşadığı bir ülkede daha çok insan üzerine devrilen kapı alçak yapılmış balkonlardan düşen insan açık bırakılmış çukurlara düşenlerin bu tip kazalarda ölenlerin haberini duyacaksınız o yüzden şimdiden buralarda ölecek olanlara Allah rahmet eylesin diyorum söylediklerim hoşunuza gitmiyorsa o zaman tedbirinizi alın

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