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Denizli'de Çatışma Sonrası 155 Günlük Mücadele: Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de Çatışma Sonrası 155 Günlük Mücadele: Genç Hayatını Kaybetti
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Denizli'de çalıştığı fabrikanın çatısından düşen 25 yaşındaki Mehmet Deniz Alataş, 155 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli'de çalıştığı işyerinin çatısından düşen genç, 155 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 2 Temmuz 2024 Salı günü Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meyana geldi. Edinilen bilgilere göre 25 yaşındaki Mehmet Deniz Alataş, çalıştığı fabrikanın çatısından düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Deniz Alataş, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Deniz Alataş, gerekli tedavilerinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. 155 gündür yaşam mücadelesini veren 25 yaşındaki gençten dün akşam acı haber geldi. Fenalaşan Mehmet Deniz Alataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi yapılmak üzere cenazesi Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırılan gencin bugün öğle namazına müteakip Asri Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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