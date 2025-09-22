Haberler

Denizli'de Cami Yangını: Elektrik Kontağından Çıkan Alevler İki Yere Zarar Verdi

Denizli'de Cami Yangını: Elektrik Kontağından Çıkan Alevler İki Yere Zarar Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında bir cami ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden vatandaşlar, itfaiyeyi çağırdı ve ekipler yangını kontrol altına aldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde elektrik kontağından çıktığı edilen yangında cami ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahalle camisindeki elektrik şebekesinde meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Kısa sürede caminin içerisini kaplayan alevler, çatıyı da tutuşturdu.

Yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, camiyi teslim alan alevlere müdahale etti. Caminin önünde park halinde olan bir araca da sıçrayan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında cami ve yangınından etkilenen araç kullanılamaz hale geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Gökhan Özen'in tanışma hikayesi ortaya çıktı

Yeni aşkı çok konuşulacak! Yaş farkı ve tanışma hikayesi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftardan İrfan Can Eğribayat'a: Ali Koç'u gönderdin

Fenerbahçeli taraftardan İrfan'a bomba sözler: Ali Koç'u...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.