Denizli'de Cami Yangını: Elektrik Kontağından Çıkan Alevler İki Yere Zarar Verdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde elektrik kontağından çıktığı edilen yangında cami ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahalle camisindeki elektrik şebekesinde meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Kısa sürede caminin içerisini kaplayan alevler, çatıyı da tutuşturdu.

Yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, camiyi teslim alan alevlere müdahale etti. Caminin önünde park halinde olan bir araca da sıçrayan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında cami ve yangınından etkilenen araç kullanılamaz hale geldi. - DENİZLİ