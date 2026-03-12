Boş evi yaktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde boş bir evde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde boş durumda bulunan bir evde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, yangının ardından başlatılan inceleme ve soruşturma kapsamında olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı