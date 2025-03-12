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Denizli'de Bıçaklı Kavga: Genç Bıçaklandı

Denizli'de Bıçaklı Kavga: Genç Bıçaklandı
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde iki genç arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Enes A.K., rakibi Alperen K.'yi bıçaklayarak kaçtı. Alperen K., hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de iki genç arasında başlayan tartışma, gençlerin randevulaşarak buluştukları parkta bıçaklı kavgaya dönüştü. Husumetli gençlerden biri, yanında getirdiği bıçakla karşı tarafı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alperen K. (18) ve Enes A.K. (19) arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından telefonda konuşarak ortak buluşma noktası belirleyen gençler, arkadaşlarını toplayarak Çamlık Parkı'nda buluştular. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerinde yanında bıçakla gelen Enes A.K., Alperen K.'yi bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Alperen K.'nin bıçaklandığını gören diğer arkadaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alperen K., en yakın hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan ve kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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