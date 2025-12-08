Haberler

Denizli'de bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı

Denizli'de bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Denizli'nin Babadağ ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşerek, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayda ağır yaralanan diğer şahsın tedavisi devam etmekte.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde 2 şahıs arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan 2 şahıs hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk babası olan şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde M.Y ve Mehmet Yılmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzeri bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sonucunda M.Y. ve Mehmet Yılmaz ağır yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 şahsı olay yerindeki müdahalelerin ardından en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavgada ağır yaralanan 30 yaşındaki M.Y'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Hayatını kaybeden Mehmet Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yılmaz'ın Denizli Devlet Hastanesi'nde 2 kez ameliyat geçirdiği fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden Mehmet Yılmaz'ın, bahçede çalışırken rahatsızlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan amcasının yanına gittiği sırada olaya karıştığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

title