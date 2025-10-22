Haberler

Denizli'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çivril'de bir köy kahvesinde çıkan bıçaklı kavgada Cengiz Berber hayatını kaybetti, kardeşi Gökhan Berber yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde köy kahvesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Çivril ilçesi Yahyalı Mahallesi'nde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işi ile uğraşan iki ailenin üyeleri köy kahvesinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşünce Mehmet Y., Cengiz Berber ve kardeşi Gökhan Berber'i bıçakla yaraladı. Kahvede bulunanların müdahalesi ile taraflar ayrılırken olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanan kardeşlerden Cengiz Berber, kavgayı ayıran vatandaşlar tarafından özel araçla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yaralı Gökhan Berber 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Cengiz Berber'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavgaya karışan Hasan Y. ve babası Mehmet Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
