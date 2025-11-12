Denizli'de zehir taciri ve aranan şahsı yakalayan mahalle bekçileri ödüllendirildi

Denizli'de devriye görevleri sırasında yaptıkları çalışmalar sırasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsı ve zehir tacirliği yapan şahsı üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalayan çarşı ve mahalle bekçileri Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından ödüllendirildi.

Denizli'de devriye görevleri sırasında bir şahıstan şüphelenerek durduran çarşı ve mahalle bekçileri yaptıkları kontroller sırasında şüpheli şahsın üzerinde 644 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. yine çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri şüpheli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması sırasında 26 ayrı suçtan 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti. Firari şüpheli çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Gösterdikleri özverili ve dikkatli çalışmalarıyla dikkat çeken çarşı ve mahalle bekçileri İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından suç ve suçlularla mücadelede üstün gayret göstermeleri sebebiyle Başarı Belgesi ile ödüllendirdi. - DENİZLİ