Haberler

Çarşı ve Mahalle Bekçisi otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu

Çarşı ve Mahalle Bekçisi otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Bağbaşı Mahallesi'nde Çarşı ve Mahalle Bekçisi İsmail Tuncer, otomobilinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar olabileceği düşünülüyor. Soruşturma başlatıldı.

Denizli'de Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan 36 yaşındaki genç, otomobilinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen aile üyeleri fenalık geçirdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine park halindeki bir araç içerisinden silah sesi geldiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri 20 K 8814 plakalı otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu belirledi. Otomobilin camını kıran polis ekipleri şahsın başından silahla vurulduğunu belirledi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde araç içerisindeki şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemelerde aracında ölü bulunan şahsın İsmail Tuncer (36), olduğu belirlendi. İsmail Tuncer'in Denizli Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Çarşı ve Mahalle Bekçisi olduğu öğrenildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre İsmail Tuncer'in nişanlısı ile tartışma yaşadığı, bu nedenle intihar ettiği düşünülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü: Pilot aranıyor
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı