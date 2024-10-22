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Denizli'de Baba ve Oğul, Cinayet Sonrası Yan Yana Toprağa Verildi

Denizli'de Baba ve Oğul, Cinayet Sonrası Yan Yana Toprağa Verildi
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Tavas ilçesinde madde bağımlısı K. Pekdemir, para istediği babası ve ağabeyini öldürdükten sonra evi ateşe verip kaçtı. Olay sonrası baba ve oğlu yan yana toprağa verildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde öldürdükten sonra yanan evde cenazeleri bulunan baba ve oğlu yan yana toprağa verildi.

Olay, akşam saatlerinde Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen K. Pekdemir (28), para istediği ama olumsuz yanıt alınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından K. Pekdemir av tüfeği ile babası Süleyman Pekdemir (60) ve ağabeyi Muhammet Pekdemir'i (35) tüfek ile öldürdü. Geceyi cesetlerin başında geçirdiği öğrenilen K. Pekdemir, 1 gün sonra evi ateşe verip olay yerinden motosiklet ile kaçtı.

Olayın ardından şüpheli K. Pekdemir adliyeye sevk edilirken baba ve oğlu yan yana toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika Cinayet denizli 3-sayfa Tavas Baba Suç

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