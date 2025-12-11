Haberler

Aren bebeği ölesiye darp eden caninin yargılanmasına devam edildi

Denizli'de 2 yaşındaki Aren bebeğin darp edilmesi üzerine tutuklanan annenin sevgilisinin yargılanmasına devam edildi. Mahkemede yapılan duruşmada eksik hususların bulunduğu gerekçesiyle duruşma ertelendi.

Denizli'de Aren bebeğin darp edilmesi üzerine tutuklanan annenin sevgilisinin yargılanmasına devam edildi.

30 Nisan'da Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana gelen olayda, eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personelinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darbettiğini öne sürdü. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada Aren bebek koruma altına alınırken, S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen 5. duruşmada Aren bebeğin avukatı Ecem Çağatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları, sanık S.D.'nin avukatı salonda hazır bulundu. Sanık S.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Dosyada eksik hususların giderilmediği gerekçesiyle duruşma ertelendi. - DENİZLİ

