Denizli'de Aren bebeğe darp uygulayan şüpheli tutuklandı

Aren bebeği acımasızca darp eden şüpheli tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de kız arkadaşının 2 yaşındaki Aren bebeği darp eden şüpheli adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren K.'yi Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne Satı Buse D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü. Satı Buse D., emniyetteki ifadesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşının hem kendisini hem de çocuğunu darp ettiğini ve bu nedenle komşulardan yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

İddiaları ret eden şüpheli tutuklandı

Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 yaşındaki Aren K.'yi acımasızca darp ettiği ileri sürülen Süleyman D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde çocuğu darp ettiği iddialarını ret eden şüpheli Süleyman D., çocuğu darp etmediğini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Süleyman D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Süleyman D.'nin ters kelepçe ve başı eğilerek adliyeden çıkarılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan anne. Satı Buse D.'nin ise koruma altındaki çocuğun bakım ihtiyaçlarından dolayı yanında bulunduğu, adli sürecin ise ileriki günlerde sürdürüleceği öğrenildi.