Denizli'de Aranan 9 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de Aranan 9 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Denizli Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 kişiyi başarılı operasyonlarla yakaladı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de aralarında hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti, cinsel istismar, kasten öldürme ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 şüpheli operasyonlarla yakalandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipleri, 18 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyonlar düzenledi. Polis ekipleri aranma kaydı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı titiz çalışma neticesinde hırsızlık suçundan 51 yıl 4 ay, yağma suçundan 16 yıl, uyuşturucu madde ticaretinden 15 yıl 11 ay, çocuğun nitelikli istismarı suçundan 14 yıl, kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay ve çocuğun cinsel istismarından 16 yıl 8 ay, çocuğun nitelikli cinsel istismarından 14 yıl, dolandırıcılık suçundan 10 yıl 3 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl, çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 9 aranan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan 9 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
