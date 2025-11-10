Denizli'de Anne ve Oğul Yangında Canını Kurtardı

Denizli'de anne ve oğulun yaşadığı bitişik ev henüz bilinmeyen nedenden ötürü yangın meydana geldi. Yangını fark eden oğul, annesi evden kurtararak yangından uzaklaştırdı. Yangın sonucu iki evde kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çal ilçesi Dayılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenden ötürü Emine Y.'nin bulunduğu evden dumanlar yükseldi. Bulunduğu ev ile bitişik halde olan oğlu İbrahim Y. dumanları fark etmesinin ardından annesi Emine Y.'yi evden çıkararak yangından uzaklaştı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişik olan 2 evi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bitişik halde olan 2 evdeki yangını yoğun çabaların ardından kontrol altına aldı. Yangın sonucu 2 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ