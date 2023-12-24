Denizli'de 84 yaşındaki adam 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dengesini kaybetmesi sonucu 4. kattan aşağı düşen 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi 1015 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin penceresinin kenarında bulunan Hasan Pehlivan (84), iddiaya göre bir anda dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. Yere düşmesi sonucu ağır yaralanan adamı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Pehlivan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ