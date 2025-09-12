Denizli'de 67 Yaşındaki Adam Düşerek Hayatını Kaybetti

Haberler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde koyunlarını otlattıktan sonra eve dönen 67 yaşındaki Adem Akkalp, dengesini kaybedip düştü. Başından darbe alan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'de koyunlarını otlattıktan sonra eve gitmek için yola koyulan yaşlı adam, dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. Başından darbe alan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde koyunları otlattıktan sonra eve dönmek için yola koyulan Adem Akkalp (67) dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu başından darbe aldı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Adem Akkalp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
