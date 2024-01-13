Denizli'de 5 Katlı Binada Kötü Kokular Üzerine Yapılan Kontrolde 65 Yaşındaki Adamın Cenazesi Bulundu

Denizli'de 5 katlı binanın 3. katındaki daire gelen kötü kokular üzerine kontrol edildiği esnada 65 yaşındaki adamın cenazesi bulundu.

Olay; Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı dairenin 3. katından bir süredir kötü koku alan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye erleri içeriye girdikleri esnada dairede yaşayan Hasan Ali Durmuş'u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Durmuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ