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Denizli'de 29 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Zanlı Yakalandı

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Çeşitli suçlardan 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı, Denizli'de JASAT tarafından yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyon sonucunda zanlı tutuklandı.

Çeştli suçlardan 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 5 aydır aranan zanlı, Denizli'de JASAT tarafından yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kentte 3 farklı hırsızlık suçlarından 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 5 aydır aranan Süleyman D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timi Süleyman D.'nin Honaz ilçesine gelerek saklandığı bilgisine ulaştı. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT timleri koordineli Süleyman D.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yakalanan Süleyman D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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