Denizli Çivril'de jandarma devriyesi kaçak ağaç kesimini tespit etti

Denizli Çivril'de jandarma devriyesi kaçak ağaç kesimini tespit ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Çivril'de jandarma devriyesi, İğdir Mahallesi Naldanlı bölgesinde şahsa ait arazide kaçak ağaç kesimi yapıldığını tespit etti. İncelemenin ardından kesimi gerçekleştirdiği belirtilen A.K. hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde devriye görevi yapan Çivril İlçe Jandarma ekipleri, kaçak ağaç kesimini tespit ederek müdahalede bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İğdir Mahallesi Naldanlı bölgesinde devriye faaliyetlerini sürdüren Çivril İlçe Jandarma ekipleri, şahsa ait arazide A.K. tarafından ağaç kesimi yapıldığını belirledi. Durum üzerine orman görevlileriyle birlikte bölgede inceleme gerçekleştirildi.
Olayda 20 LT 415 plakalı pikabın da kullanıldığı öğrenildi. İncelemelerin ardından kaçak ağaç kesimini gerçekleştirdiği belirtilen A.K. hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.