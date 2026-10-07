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Denizli Beyağaç'ta konteyner yangınında 84 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

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Denizli Beyağaç'ta konteyner yangınında 84 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.
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Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Kızılcaağaç Mahallesi'nde 84 yaşındaki yaşlı kadının yaşadığı konteyner evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 84 yaşındaki yaşlı kadının yaşadığı konteyner evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın, Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Kızılcaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatma Yağaç'a ait konteyner evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan konteyner evin içerisinde mahsur kalan 84 yaşındaki Fatma Yağaç'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yoğun çaba sonucu konteyner eve girmeyi başaran ekipler, Yağaç'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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