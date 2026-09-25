Haberler

Denizli Bekilli'de yaşlı adamı 2 milyon 250 bin TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Bekilli'de yaşlı adamı 2 milyon 250 bin TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Bekilli'de kendilerini kamu personeli tanıtan şüpheliler, yaşlı adamı kimlik bilgileriyle 17-18 cep telefonu alındığı ve suç işlendiği söyleyerek korkutup 2 milyon 250 bin TL'lik ziynet eşyası aldı. JASAT, 2 şüpheliyi yakaladı; eşyalar iade edildi, şüpheliler tutuklandı.

Denizli'de yaşlı adamı 'Kimlik bilgilerin ile çok sayıda cep telefonu alınmış ve bunlarla suç işlendiğini, kendisinin ve akrabalarının tutuklanmaması için evindeki ziynet eşyalarını vermelisin' diyerek 2 milyon 250 bin TL dolandıran 2 şüpheli JASAT tarafından yakalandı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşayan yaşlı adamı arayarak kendilerini kamu personeli olarak tanıtan şüpheliler, yaşlı adam 'kimlik bilgilerin başkalarının eline geçmiş. Kimlik bilgilerin ile 17-18 adet cep telefonu alınmış, bu cep telefonlarıyla suç işlendi. Kendinin ve akrabalarının tutuklanmaması için evinde bulunan ziynet eşyalarını bize vermelisin' diyerek korkutup, kandırdı. Korkan yaşlı adam yaklaşık 2 milyon 250 bin TL değerindeki ziynet eşyaları şüphelilere teslim etti. Daha sonra yapılan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. JASAT timleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda 2 dolandırıcının kimlik bilgileri kısa sürede tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda hem şüpheli 2 şahıs hem de mağdurdan aldıkları ziynet eşyalarının tamamıyla birlikte yakalandı. Ziynet eşyaları mağdur yaşlı vatandaşa teslim edilirken, 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bunu da gördük! Gerdek sahnesinde yataktan düştü

Gerdek sahnesinde yataktan düştü
Fatih'te 5 yıldızlı otelde 1 milyon dolarlık vurgun! Genel müdür ve muhasebe müdürü çalınan parayla otel işletmesi almış

Otel dolu, kasa boş! Çaldıkları parayla kendilerine otel almışlar
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı

Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buket Tekışık'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Hallederiz" Buket'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

İsrail'in BM temsilcisi, İranlı bir diplomatı böyle taciz etti

İranlı diplomata böyle saldırdılar
İzmirli avukat Ebru Bilgen'in adıyla sahte ruhsat gönderdiler! Bir günde yaklaşık 1 milyon lira topladılar

'Uzlaşma dosyanız var' telefonuna dikkat! Ruhsat bile sahte çıktı
Seda Sayan annesi ve ablasıyla poz verdi! Annesinin son hali dikkat çekti

Seda Sayan, annesi ve ablasını paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, 'acil çağrı' sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor

"Acil çağrı" sonrası Genelkurmay Başkanı Suudi Arabistan'a gidiyor
Evin önünde gördüğü halıyı böyle çaldı

Kimse görmüyor sandı ama kamera her şeyi kaydetti
Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü

Ayşe Arman'ın "Seni mi seçseydim?" cevabı fitili ateşledi! VJ Bülent çok sert çıktı