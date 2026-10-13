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Denizli Bekilli'de dereye uçan araçtaki sürücü saatler sonra fark edilince öldü

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Denizli Bekilli'de dereye uçan araçtaki sürücü saatler sonra fark edilince öldü
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Denizli'nin Bekilli ilçesinde eğlence mekanından çıktıktan sonra otomobiliyle dereye uçan sürücü, kazanın saatler sonra fark edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi bugün Akkent Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Bekilli ilçesinde eğlence mekanından çıktıktan sonra uçuruma yuvarlanan araçta yaralanan sürücü, kazanın saatler sonra fark edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Bekilli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Pamukkale ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde berberlik yaptığı öğrenilen 33 yaşındaki Ömer Kocausta, Bekilli ilçesindeki bir eğlence mekanından dün sabah karşı saat 05.00 sıralarında ayrıldı. Evine dönmek için yola çıkan Ömer Kocausta'nın kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye uçtu. Takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra, bir taşa çarparak durabildi. Yaralı sürücünün araçtan çıkamadığı kaza, sabah saat 08.00 sıralarında yoldan geçen bir vatandaş tarafından fark edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ömer Kocausta'nın kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Ömer Kocausta'nın cenazesi, otopsi işlemleri için önce Bekilli Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere adli top kurumuna sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden berberin cenazesinin bugün Akkent Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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