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Denizli-Afyonkarahisar yolunda otomobilin önüne çıkan motosiklet kazaya yol açmadı

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Denizli-Afyonkarahisar yolunda otomobilin önüne çıkan motosiklet kazaya yol açmadı
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Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda seyreden otomobilin önüne motosiklet sürücüsü aniden çıktı. Otomobil sürücüsü ani manevrayla kazadan kurtulurken, tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.

Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halinde olan otomobilin önüne bir anda çıkan motosiklet, sürücüye zor anlar yaşattı. Otomobil sürücüsünün ani refleksi sayesinde muhtemel bir kaza önlendi.

Olay, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda seyir halinde olan otomobil ilerlediği sırada yolun sol tarafında bulunan ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü bir anda yola çıkarak şerit değiştirdi. Motosikletin aniden önüne çıkması üzerine otomobil sürücüsü ani manevra yaparak kazadan son anda kurtuldu.

Yaşanan tehlikeli anlar otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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