Denizli Acıpayam'da kontrolden çıkan kamyon şarampole savruldu, sürücü yaralandı

Denizli Acıpayam'da kontrolden çıkan kamyon şarampole savruldu, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Denizli-Antalya karayolu Alaattin Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan kamyon şarampole savruldu. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole savrulan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, Denizli-Antalya karayolu Alaattin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli istikametinden Acıpayam yönüne doğru seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Alaattin Mahallesi yakınlarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı