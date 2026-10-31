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Denizli Acıpayam'da ev yangınını itfaiye söndürdü, ev kullanılamaz hale geldi

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Denizli Acıpayam'da ev yangınını itfaiye söndürdü, ev kullanılamaz hale geldi
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Denizli'nin Acıpayam ilçesi Bedirbey Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi ve maddi hasar oluştu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.Yangın, Acıpayam ilçesi Bedirbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre evde çıkan yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu ihbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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