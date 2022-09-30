Denizli 3. sayfa haberi: Ian Kasırgası Güney Carolina'yı vurdu

Gelen Denizli haberine göre Ian Kasırgası, Küba ve Florida'nın ardından ABD'nin Güney Carolina eyaletinde üçüncü kez karaya vurdu.

Ian Kasırgası, Küba ve Florida'nın ardından ABD'nin Güney Carolina eyaletinde üçüncü kez karaya vurdu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada Ian Kasırgası, yerel saatle 14.05 sıralarında Güney Carolina eyaletindeki Georgetown kasabası yakınlarında karaya vurdu. Saffir-Simpson ölçeğine göre kategori 1 seviyesindeki Ian Kasırgası'nın saatte 140 kilometre hızla esen sert rüzgar ve yağışlarla birlikte bölgede etkili olarak şimdiden sel ve yıkıma yol açtığı bildiriliyor.

Güney Carolina Eyaleti Valisi Henry McMaster, kasırgada henüz bir can kaybı yaşanmadığını ancak hayatı tehdit eden koşulların devam etmesi sebebiyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısı yaptı. Yetkililer bölgede devrilen ağaçların ve sular altında kalan yolların bulunduğunu bildirirken, 69 bin kişinin ise elektrik hizmetinden yoksun kaldığı ifade edildi. Eyalet genelinde evlerini terk eden vatandaşlar için 5 adet sığınak kurulduğu belirtiliyor.

Ian Kasırgası geçen geçtiğimiz salı günü Küba'yı, çarşamba günü ise ABD'nin Florida eyaletini vurmuştu.

Çarşamba günü Kategori 4 seviyesine çıkan kasırga Florida'da büyük bir yıkıma neden olurken, yetkililer şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kasırga Küba'da da 2 kişinin ölümüne neden olurken, ülkenin tamamında elektrik kesintisi yaşandı.

Ian Kasırgası'nın bugün ve cumartesi günü iç kesimlere doğru ilerlemeye devam ederek ABD'nin Georgia ve diğer güney eyaletlerini etkilemesi bekleniyor. - GÜNEY CAROLINA