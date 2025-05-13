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DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatında Askeri Helikopter Denize Acil İniş Yaptı

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatında Askeri Helikopter Denize Acil İniş Yaptı
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Milli Savunma Bakanlığı, Antalya açıklarında DENİZKURDU-II/2025 tatbikatı sırasında bir SH-70 helikopterinin teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını duyurdu. Helikopterdeki dört personelin sağlık durumu iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği belirtildi.

MSB: "DENİZKURDU-II/2025 tatbikatında askeri helikopter denize acil iniş yaptı"

ANTALYA - Milli Savunma Bakanlığı, "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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