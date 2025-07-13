Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi
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Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi
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Ayvalık'ta kontrolden çıkarak denize uçan lüks cipin sürücüsü dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Batmakta olan otomobilin üzerine çıkmayı başaran sürücü, çevredeki balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahil yolunda bir otomobil kontrolden çıkarak denize uçtu. Kazada aracın sürücüsü denizin içinde batmakta olan otomobilin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Sürücü, çevredeki balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPIP DENİZE UÇTU

Edinilen bilgiye göre, 61 AIZ 6107 plakalı otomobil, tek yönlü yolda kontrolden çıkarak önce bir elektrik direğine çarptı, ardından denize uçtu. Araç sürücüsü, batmakta olan aracın sunroofundan çıkmayı başararak otomobilin tavanına çıktı. Dakikalarca batan aracın üzerinde yardım bekleyen sürücü, çevredeki balıkçıların müdahalesiyle tekneye alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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