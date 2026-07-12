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Yüzmek için denize giderken kazada ağır yaralandılar

Yüzmek için denize giderken kazada ağır yaralandılar
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Amasya'dan denize girmek için Samsun'a giden motosikletteki iki çocuk, tıra arkadan çarparak ağır yaralandı. Kazada hayati tehlikeleri bulunan gençler hastanede tedavi altına alındı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden denize girmek için Samsun'a giden motosikletteki iki çocuk, Kavak ilçesinde tıra arkadan çarpmaları sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandılar.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Samsun'un Kavak ilçesi Ankara karayolu Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan T. (17) idaresindeki 05 KE 538 plakalı motosiklet, Samsun istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Turgut Yıldız (51) yönetimindeki 34 GJ 2664 plakalı Mercedes çekiciye bağlı 55 K 1823 plakalı yarı römorklu tıra arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Hasan T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Enes Enver T. (16) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Hasan T. ile arkadaşı Enes Enver T.'nin Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden denize girmek için Samsun'a gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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