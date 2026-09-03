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İzmir'de Boğulma Tehlikesi: Deniz Polisi Kurtardı

İzmir'de Boğulma Tehlikesi: Deniz Polisi Kurtardı
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İzmir’de denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, deniz polisi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İzmir'de denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, deniz polisi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Karşıyaka Vapur İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde bir kişinin çırpınışını fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Deniz Polisi sevk edildi. Ekiplerce denizden çıkarılarak polis botuna alınan vatandaşa ilk müdahale bot üzerinde yapıldı.

Kıyıda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirlenen şahıs, ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşın durumunun takip edildiği öğrenildi.

Öte yandan, vatandaşın denizde boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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