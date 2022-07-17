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Denize düşen gencin yarısını balıklar yemiş

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Denize düşen gencin yarısını balıklar yemiş

Samsun'da 6 gün önce denize düşerek kaybolan Suriye uyruklu gencin cesedi bulunurken, göğsünden aşağısını balıkların yediği ve sadece kemiklerinin kaldığı ortaya çıktı.

Samsun'da 6 gün önce denize düşerek kaybolan Suriye uyruklu gencin cesedi bulunurken, göğsünden aşağısını balıkların yediği ve sadece kemiklerinin kaldığı ortaya çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinin Koşuköyü Mahallesi'nde ailesi ile birlikte gittiği deniz kenarında denize düşerek kaybolan Suriye uyruklu 24 yaşındaki İbrahim Selim'in cesedi 6 gün sonra Doğanca Mahallesi Kuş Cenneti sahilinde vatandaşlar tarafından bulundu. Sahile vuran 2 çocuk babası İbrahim Selim'in göğsünden aşağısının balıklar tarafından yendiği ve sadece kemiklerinin kaldığı ortaya çıktı. Yüzü tanınmaz halde olan Suriyeli gencin cesedi yakınları tarafından elindeki kalp dövmesinden teşhis edildi. 6 yıldır Türkiye'de bulunduğu belirtilen İbrahim Selim'in ölmeden önce Bafra Sebze ve Meyve Halinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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