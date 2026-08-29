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Hatay'da Dinamitle Balık Avına Suçüstü

Hatay'da Dinamitle Balık Avına Suçüstü
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Hatay'da denize dinamit atarak avlanmaya çalışan iki şahıs, Sahil Güvenlik ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde denize atmaya hazır birden fazla dinamit bulunduğu tespit edildi ve haklarında adli tahkikat başlatıldı.

Hatay'da avlanmak için denize dinamit atan 2 şahıs, dinamitlerle birlikte suçüstü yakalandı.

Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerince; denizlerde sürdürülebilir avcılığın devamı ve nesli tehlike altında olan türlerin korunması amacıyla kontroller aralıksız sürüyor. Ekiplerin kontrolleri esnasında Türkiye'de kullanılması yasak olan dinamitle avcılık yöntemi ile su ürünleri avcılığı yapmaya çalışan iki şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların yanlarında denize atmaya hazır birden fazla dinamit olduğu görüldü. Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında adli makamlarca tahkikata başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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